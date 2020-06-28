«Я не привыкла никого судить и осуждать»: Ольга Бузова высказалась о сломанном носе Собчак

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о сломанном носе светской львицы Ксении Собчак. Как известно, супруга режиссера Константина Богомолова неудачно упала несколько дней назад и угодила на больничную койку.

«Вы знаете, я на нее не подписана в соцсетях, поэтому не читала этой новости. Я в отличии от Ксении Анатольевны не привыкла никого судить и осуждать. Я живу своей жизнью. Я самая популярная девушка. Возглавляю рейтинг «Форбс». Слежу за своими успехами, но я всем желаю здоровья. Не только любовь, но и здоровье сегодня очень важны. Так что пусть Ксения Анатольевна поправляется».

Между тем существует версия, что нос Собчак мог сломать ее супруг режиссер Константин Богомолов. Об этом на полном серьезе говорят поклонники светской львицы На этот счет пошутила певица Анна Плетнева. Четыре года назад она работала с режиссером и снималась с ним в клипе «Немого рекламы».

«Я работала с Константином. Я по сюжету клипа лежала в гробу, и он меня избивал. Потому что я плохо отыгрывала. Не так лежала в гробу. Втащил мне пару раз. А если серьезно, то нужно верить человеку, который пишет, что упал и сломал нос», — заявила она.

Напомним, что Ксения Собчак и Ольга Бузова в последние годы очень прохладно относятся к другу другу. При этом были времена, когда они дружили.