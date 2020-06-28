Платье из занавески и украденное вино: звезды вспомнили свои выпускные

Российские звезды вспомнили, как прошел их выпускной бал. Многие из них заканчивали школу в те времена, когда самым ходовым словом было «дефицит». Приходилось приспосабливаться. Например, Юлия Ковальчук сшила себе платье из занавески, как героиня фильма «Унесенные ветром» Скарлет ОʼХара.

«Платье было из бархата, а тюль мама сварила то ли в краске, то ли в зеленке, и получился такой у меня гипюр. Была звездой в своем бутылочном платье», — вспоминают певица.

Виктория Цыганова подготовку к выпускному балу начала почти за год до события. Отыскать наряд в Хабаровске, где она заканчивала школу, было невозможно.

«Ниток тоже никаких не было, кроме катушечных. Мулине не достать. Я вязала себе юбку на обычных кольцевых спицах из катушек. В три ряда плела», — признается Цыганова.

Кропотливый процесс занял восемь месяцев. Но это того стоило, когда будущая артистка пришла на выпускной, то произвела фурор.

«Потом поступала в этом наряде в театральный институт. А после платье у меня благополучно украли», — заключает Вика Цыганова.

Татьяне Булановой повезло больше – в универмаге «Юбилейный», куда она с мамой пошла за нарядом, «выбросили» финские платья! Это была невероятная удача, так проблема с нарядом решилась.

«Оно какое-то такое было, очень синтетическое, наверное, из полиэстера. Сейчас такую ткань и в руки не возьмешь, а тогда это было невероятное счастье», — делится с 5-tv.ru певица.

Перед выпускным Татьяна и еще четверо подружек купили бутылку вина, чтобы «веселее быть и не стесняться». Но когда девчонки решили открыть ее во дворе Адмиралтейства, оказалось, что штопора нет. Попросили проходящего мимо парня.