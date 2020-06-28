Стало известно, какие тайные комнаты имеются во дворце Елизаветы II

Букингемский дворец хранит в себе множество тайн. И речь не только о королевском семействе. Внутри здания имеются потайные комнаты, о существовании которых знают только члены королевской семьи и некоторый обслуживающий персонал.

Одно из первых таких помещений было раскрыто в начале прошлого столетия. Еще в 1841 году королева Виктория и принц Альберт открыли часовню, которая была разрушена во время налета немецкой авиации в 1940 году.

Сегодня те, кто интересуются жизнью венценосных особ, знают, что в Белой гостиной Елизаветы II имеется тайное помещение, которое скрыто за огромным зеркалом. Королева часто удаляется туда после собраний и публичных выступлений, пишет сайт Актуальные новости.

Помимо личных апартаментов Ее Величества, в Букингемском дворце имеется кабинет врача Тимоти Эванса, который принимает только правящую династию и обслуживающий персонал. Никто кроме них не может воспользоваться услугами медика.

У венценосного семейства имеется свой кинотеатр, где они собираются для общего просмотра фильмов. А еще во дворце есть большой крытый бассейн. Именно там научился плавать сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Джордж.

Для посетителей, обслуживающего персонала и королевских особ работает почтовое отделение Royal Mail, которое обслуживает 800 человек. С финансами тоже не возникает проблем, во дворце есть комната, где установлен банкомат.

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О его наличии сообщил экс-сотрудник банка Coutts Гордон Пелл. Он уверяет, что устройство установлено в подвальной части здания и недоступно персоналу. Только члены семьи могут снимать наличные в нём.

10 июня, мужу королевы Елизаветы II, принцу Филиппу исполнилось 99 лет.Традиционно супружеская пара живет раздельно: Ее Величество находится в Букингемском дворце или Виндзоре, а принц в 100 милях от жены – в Сандрингем. Только на время пандемии супруги решили быть под одной крышей, сообщает телеканал «360».