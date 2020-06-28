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Королевский биограф обрекла принца Гарри на «несчастливый брак»

Всему виной слишком мягкий характер внука Ее Величества

Королевский биограф обрекла принца Гарри на «несчастливый брак»
Королевский биограф обрекла принца Гарри на "несчастливый брак" Фото: globallookpress.com

Королевский биограф Колин Кэмпбелл заключила, что брак принца Гарри и Маган Маркл – это несчастливый союз. Она предположила, что пара только кажется довольной семейной жизнью, на самом деле они обречены бороться против всех.

Леди Колин Кэмпбелл, написавшая не одну книгу о правящей династии, убеждена, что голливудская актриса, которая волей судьбы стала супругой принца, не сможет сделать его счастливым. Из-за ее поступков он будет регулярно терпеть душевные страдания.

По природе Меган Маркл имеет более твердый характер и подавляет мужа. Под ее давлением он уже совершил ряд поступков, на которые вряд ли бы решился ранее: продал оружие, отказался от традиционной королевской охоты, покинул родной дом.

 Принц Гарри пошел даже на то, чтобы отказаться от своих прав и переехать из Великобритании в США. Теперь внук Ее Величества сам пытается зарабатывать на жизнь. Он ведет бизнес, а еще вместе с супругой подписал контракт с компанией Harry Walker Agency, которая занимается организацией публичных выступлений, пишет сайт argumenti.ru.

Маркл и дальше будет подавлять принца, отмечает биограф. Амбиции герцогини Сассекской могут в будущем довести её до политической карьеры, поэтому она не планирует ассоциироваться у избирателей с Великобританией, пишет сайт Актуальные новости.  

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