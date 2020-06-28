Королевский биограф обрекла принца Гарри на «несчастливый брак»

Королевский биограф Колин Кэмпбелл заключила, что брак принца Гарри и Маган Маркл – это несчастливый союз. Она предположила, что пара только кажется довольной семейной жизнью, на самом деле они обречены бороться против всех.

Леди Колин Кэмпбелл, написавшая не одну книгу о правящей династии, убеждена, что голливудская актриса, которая волей судьбы стала супругой принца, не сможет сделать его счастливым. Из-за ее поступков он будет регулярно терпеть душевные страдания.

По природе Меган Маркл имеет более твердый характер и подавляет мужа. Под ее давлением он уже совершил ряд поступков, на которые вряд ли бы решился ранее: продал оружие, отказался от традиционной королевской охоты, покинул родной дом.

Принц Гарри пошел даже на то, чтобы отказаться от своих прав и переехать из Великобритании в США. Теперь внук Ее Величества сам пытается зарабатывать на жизнь. Он ведет бизнес, а еще вместе с супругой подписал контракт с компанией Harry Walker Agency, которая занимается организацией публичных выступлений, пишет сайт argumenti.ru.

Маркл и дальше будет подавлять принца, отмечает биограф. Амбиции герцогини Сассекской могут в будущем довести её до политической карьеры, поэтому она не планирует ассоциироваться у избирателей с Великобританией, пишет сайт Актуальные новости.