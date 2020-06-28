«Любимые друзья»: посвежевшая Пугачева в мятном костюме-пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

Алла Пугачева провела светский вечер для узкого круга лиц в своем поместье в деревне Грязь. В числе приглашенных оказались супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.

Для своих приятелей Примадонна накрыла стол на свежем воздухе. На обнародованном в личном блоге артистки фото можно увидеть, что потчевала звезда гостей фруктами и шоколадным тортом.

«Любимые друзья всегда рядом», — подписала она кадр.

Алла Борисовна для вечера встреч примерила свой любимый мятный костюм в горох, выполненный в пижамном стиле. Именно в нем она отмечала светлый праздник Пасхи. Однако было в образе жены Максима Галкина нечто новое – она собрала волосы в легкий пучок, от чего стала выглядеть свежее, мягче и моложе.