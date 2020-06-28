«Мое солнышко»: Каменских, облачившись в белоснежные одежды, поздравила мужа с новым званием

Алексей Потапенко в своей родной Украине стал заслуженным артистом.

Участник дуэта «Потап и Настя» Алексей Потапенко удостоился звания заслуженного артиста Украины. Любимого мужа с этим событием поспешила поздравить его коллега по музыкальному коллективу и жена Анастасия Каменских.

«А моего гения сегодня наградили званием «Заслуженный артист Украины»! Поздравляю тебя, мое солнышко! Ты заслуживаешь как никто», — написала звезда в личном блоге.

На обнародованном в Сети фото певица заключила в объятия своего супруга, от чего мужчина откровенно растаял. Звездная чета при этом позаботилась составить семейный look, облачившись в белоснежные одежды.

Напомним, после продолжительного романа и развода Потапа с первой женой Ириной Горовой, пара узаконила свои отношения в октябре 2018-го года. Свадьбу звезды сыграли в мае 2019-го года.