«Один месяц нашему малышу»: жена Овечкина показала подросшего сына рядом с папой

В семье Александра Овечкина и Анастасии Шубской приятная семейная дата. «Один месяц нашему малышу», — сообщила модель в личном блоге, запечатлевшись с младшим сыном Ильей и мужем. Счастливый кадр девушка обнародовала в личном блоге.

Сын звезд заметно подрос и выглядит очень спокойным на руках у своей мамы. Анастасия отлично выглядит и может похвастаться блестящей формой, которой способны позавидовать даже нерожавшие девушки. А у Шубской, отметим, уже двое сыновей.

Маленькому Сереже всего два годика, однако он уже вовсю осваивает папину профессию. Ребенок с удовольствием не только смотрит хоккейные матчи вместе с отцом, но и уже вполне мастерски владеет клюшкой, об этом мы писали ранее.