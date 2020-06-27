«Наши дети будут лучше, чем мы»: Анна Седокова поделилась снимком с подросшим сыном Гектором

Ребенка она родила в 2017 году от бизнесмена Артема Комарова.

Певица Анна Седокова в Instagram опубликовала кадр, на котором запечатлена со своим трехлетним сыном Гектором. Отцом ребенка, напомним, является бизнесмен Артем Комаров, с которым исполнительница рассталась вскоре после родов.

«В одном я уверена точно. Наши дети будут лучше, чем мы. И это необратимо. Вам привет от парня, который не видит необходимости в фотографиях. Гектор и его счастливая мама». Анна Седокова

Напомним, что у певицы, которая стала известна благодаря группе «ВИА Гра», есть еще двое детей. От белорусского футболиста Валентина Белькевича, бывшего капитана «Динамо» из Киева, она родила дочь Алину. В этом году ей исполнится 16 лет. От второго мужа бизнесмена Максима Чернявского она родила дочь Монику. Девочке сейчас восемь лет.

Около года назад Седокова начала встречаться с латвийском баскетболистом Янисом Тиммой. Он играет за команду «Химки». Как отмечала звезда, она мечтает о ребенке от известного игрока.