«Мамули мои»: Наталья Подольская запечатлела на одном снимке свою родительницу и свекровь

Певица Наталья Подольская в Instagram поделилась красивым снимком, на котором можно увидеть ее маму Нину Антоновну и свекровь Елену Преснякову. На кадре женщины мило улыбаются. «Мамули мои», — подписала фотографию Наталья Подольская.

Отметим, что мама исполнительницы работала долгие годы в белорусском Могилеве директором выставочного зала. Семья яркой певицы — многодетная. У нее есть сестра-двойняшка Юлианна, а также старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей. Кстати, не так давно Нина Антоновна перебралась в свою квартиру, где ремонт делала Наталья Подольская.

Что касается 73-летней Елены Пресняковой, то это известная певица. С 1975 года она связана с ВИА «Самоцветы», с которым и сейчас порой выезжает на гастроли. Она — мать мужа Подольской Владимира Преснякова-младшего.

У Натальи Подольской и Владимира Преснякова, как известно, есть совместный сын Артемий. В июне этого года ему исполнилось пять лет. Певица не раз отмечала, что они с мужем не хотят останавливаться на одном общем ребенке. Не исключено, что в скоро в семье еще появятся дети.