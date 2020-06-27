«Теперь мы — семья!»: звезда «Молодежки» Мария Иващенко вышла замуж

Период самоизоляции стал отличной проверкой чувств влюбленных и крепкости их отношений. В то время, как поклонники продолжают приходить в себя от череды звездных разводов, звезда сериала «Молодежка» Мария Иващенко и ее возлюбленный, актер Станислав Раскачаев сыграли свадьбу.

«Карантин оказался отличной проверкой. Теперь мы – семья!» — написала в своем Instagram актриса и запостила фото со свадьбы.

Пара довольно давно вместе, и Иващенко это не скрывала. Влюбленные даже жили вместе, и вот, наконец, перешли к логическому продолжению своих отношений. Свадьбу они сыграли 26 июня, рождение новой ячейки общества зафиксировал Хамовнический ЗАГС.

В «Молодежке» Мария Иващенко сыграла фигуристку Алину Морозову. Именно эта роль принесла актрисе настоящую популярность, хотя до этого сериала были роли в «Склифосовском» и «Такая обычная жизнь».