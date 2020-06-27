Личный фотограф Пугачевой поделился снимками певицы из Софии и Варны с четвертым мужем

В 1994 году Примадонна и Филипп Киркоров посещали Болгарию, откуда родом поп-король.

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram разместил архивные снимки с певицей и ее четвертым мужем поп-королем Филиппом Киркоровым.

На одной из фотографий звезды уютно расположились на диванчике. У них при этом достаточно уставший вид. Пугачева и Киркоров полностью в белом.

«Это Варна. 1994 год! Мы приехали на пароме!» — гласит подпись под фото.

Еще на одном снимке Киркоров о чем-то разговаривает по телефону, а его супруга стоит рядом и, судя по всему, поет.

«Продолжаем публикации моих архивных фото. 1994 год. Это уже София!» — отметил Роман Родин.

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Напомним, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. При этом в 2001 году Киркоров на «Славянском базаре» познакомил свою жену с Максимом Галкиным. Через несколько лет после развода Пугачевой и Киркорова Примадонна начала встречаться с молодым юмористом. В 2013 году на свет появились их прекрасные дети – Лиза и Гарри Галкины.