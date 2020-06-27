«Папина дочка» выросла: Лиза Арзамасова позировала в сексуальном купальнике на песке

Актриса, которой сейчас 25 лет, находится в потрясающей форме.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в Instagram поделилась красивой и очень нежной фотографией. На кадре она лежит в сексуальном купальнике на мелком песке и позирует неизвестному фотографу. «Однажды», — кратко подписала она снимок.

В комментариях пользователи взорвались комплиментами в адрес актрисы. «Ты очень красивая!» «Лиза, вы невероятны», «Прекрасно выглядите», «Какая невероятная фигура у Лизы».

Напомним, что в нашумевшем сериале «Папины дочки» Лиза Арзамасова с блеском сыграла роль эрудита и вундеркинда Галину Сергеену.

Актриса, которой сейчас 25 лет, не любит распространяться о личной жизни. Известно, что она не замужем и у нее нет детей. При этом несколько раз ей приписывали бурные романы. К примеру, несколько лет назад ходили слухи, что она живет вместе с сыном музыканта Олега Газманова Родионом. Их часто видели вместе. Впрочем, сама Арзамасова информацию, что она встречается с Газмановым не подтверждала. Отметим, что девушка на 13 лет младше сына Олега Газманова.