Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев влез двумя ногами в одну штанину своих шорт

Продюсер Максим Фадеев в Instagram поделился результатами своего экстремального похудения. Буквально за несколько месяцев ему удалось сбросить сто килограммов. Надо отметить, что продюсер сейчас просто потрясающе выглядит. К примеру, он смог влезть двумя ногами в одну штанину своих шорт.

«Всем мир! Это мои шорты. Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» Максим Фадеев

В комментариях пользователи восхитились внешним видом продюсера: «Вот эта сила воли! Я на десять килограммов не могу похудеть», «Вот это характер. Вызывает уважение. Здоровья вам».

Отметим, что Максим Фадеев не так давно отпустил в «свободное плавание» музыкантов своего лейбла «Малфа». При этом он разрешил им на безвозмездной основе петь композиции, которые он когда-то для них сочинил. Исключение он сделал только для Наргиз Закировой. С ней продюсер плохо расстался. Исполнительница позже отмечала, что во время сотрудничества с Фадеевым словно находилась в тюрьме. Она очень рада, что больше с ним у нее нет ничего общего.