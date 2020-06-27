«Я люблю тебя!»: Волочкова нежно обратилась к возлюбленному, который подарил ей гортензии

Как отметила балерина, придет время, и она обязательно представит любимого человека публике.

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram нежно обратилась к своему любимому молодому человеку. Как известно, танцовщица уже больше года живет с неким мужчиной, которого скрывает от публики. Она даже не стала приглашать его на свой день рождения. Как говорила звезда, она не хочет, чтобы кто-то видел ее мужчину.

«Когда любимый человек не может отправить в путешествие просто так без цветов. Гортензии. Все узнаете! Все! Возможно. Я люблю тебя!» Анастасия Волочкова

Отметим, что в октябре этого года в красивую дату 20.10.2020 танцовщица должна выйти замуж за своего избранника. Впрочем, пандемия вполне может спутать эти планы.

Ранее известный телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что танцовщица выдумала всю историю с возлюбленным. По его мнению, никакого молодого человека рядом с Волочковой и близко не существует. Просто таким образом балерина поддерживает интерес к своей персоне у подписчиков.