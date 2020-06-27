«Любимые дети мои!»: Буйнов поделился снимками внука-кадета и подросших внучек-двойняшек

В выходной день популярный исполнитель поехал в гости на раритетной «Волге-21» к родственникам.

Музыкант Александр Буйнов в Instagram разместил серию снимков со своими любимыми внуками. Надо сказать, что они за последнее время заметно подросли. Саше, кадету московского президентского училища, сейчас уже 14 лет. У парня есть девушка. А внучкам-близняшкам Даше и Софье по 11 лет.

«Сашка Буйнов уже выше меня! Надел мою куртку, очки с веб-камерой. Носи на здоровье! Дарья и Софья тоже подросли. Любимые дети мои, будьте счастливы! А у Сани завтра свидание с любимой девушкой. Узнал по секрету! А что вы хотите — четырнадцать лет. Я себя отчетливо помню в это время. В куртке, несмотря на жару, так и проходил весь день, репетировал свиданку». Александр Буйнов

Кроме того, Буйнова разместил видеозапись. Оказывается, в гости к родственникам он отправился на раритетной «Волге-21». «Выехал на моей любимой 21-ой на встречу с внуками. Дорога отличная. Вот тут кругом поля и деревни. И вот он я. Не знаю, как меня видно. Потом проверю».

Кстати, внучкам Буйнова очень понравилась машина любимого деда. Они отметили, что в ней очень удобно сидеть и автомобиль очень красивый. «Молодцы. Вот мнение молодежи», — заметил на это исполнитель.

Напомним, что мамой Саши, Даши и Софьи является дочь Буйнова от второго брака Юлия. Ее супруг трудится дизайнером мебели. Кстати, Юлия в свое время уговорила мужа взять фамилию Буйновы.