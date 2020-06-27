«Больше пить не могу!»: дочь Любови Успенской призналась в алкоголизме

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина впервые публично призналась в алкоголизме. Девушка, которая последние несколько месяцев живет в Калифорнии вместе со своим отцом, оставила странный пост в Instagram. На кадре можно увидеть ее руку с бокалом вина.

«Больше пить не могу! Сразу голова болит и «чистка» организма непроизвольная! Сай Рам! Видно в 30 лет уже харе пить!»

Татьяна Плаксина

Отметим, что в последнее время Татьяна Плаксина несколько раз на своей страничке в соцсетях нелестно отзывалась о матери. Она винит именно ее в своей загубленной жизни. «Прилетело» от Плаксиной и давней подруги Любови Успенской певице Наргиз Закировой. Она просила ее отстать от матери и назвала змеей.

Напомним, что несколько месяцев назад Плаксина появилась в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ и на всю страну заявила об издевательствах матери. Случился громкий скандал. По его итогам дочь Любови Успенской покинула Россию и улетела в США. Там она поселилась в доме своего отца. «Королева русского шансона» между тем говорила, что дочь по-прежнему ее главная мотивация в жизни. Ради нее она живет. Певица надеется в будущем на примирение с наследницей.