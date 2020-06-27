Яне Рудковской пришлась по душе идея продавать воду из ванной после ее посещения сыном

Продюсер Яна Рудковская отреагировала в Instagram на очередные выпады подписчиков в адрес ее сына Александра. Отметим, что недавно российский аккаунт Tik Tok показал ролик со стоимостью одежды Гном Гномыча. В ответ на страничке в Instagram Саши Плющенко, которую ведет его мать, появился комментарий от мальчика.

«Конечно приятно, что в Tik Tok разбирают даже мой гардероб, но мы никогда одежду мне почти не покупаем. Мне дарит и дает на съемки мой любимый магазин и другие бренды, амбассадором которых я являюсь». Саша Плющенко

В ответ пользователи начали подшучивать над Сашей Плющенко. Одни из подписчиков спросил: «А сколько стоит вода из ванны после ее посещения Гном Гномычем?» Рудковская не прошла мимо этого выпада и достойно ответила.

«Мы подумаем над этой гениальной «идеей» и сделаем, например, коллаборацию с «Боржоми», — заявила супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Напомним, что семье Рудковской и Плющенко часто достается от подписчиков. Не раз в их адрес летели гневные стрелы, якобы у их сына нет детства. Как думают некоторые подписчики, родители Саши ради тренировок не позволяют ему даже играть в настольные домашние игры.