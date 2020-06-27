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Звездный гость

Мария Шукшина поделилась редким архивным кадром со своими близнецами Фокой и Фомой

В этом году сыновьям известной актрисы исполнится уже 15 лет.

Мария Шукшина поделилась редким архивным кадром со своими близнецами Фокой и Фомой
Шукшина умилила снимком со своими сыновьями-близнецами/http://globallookpress.com/

Актриса Мария Шукшина в Instagram поделилась редким архивным кадром, на котором можно увидеть ее сыновей-близнецов Фоку и Фому. На фотографии она читает книгу своим детям, а они ее увлеченно слушают.

Мария Шукшина с детьми. Фото
Шукшина разместила архивный кадр с сыновьями. Фото: instagram.com/shukshina_maria/

Отметим, что снимку примерно около десяти лет. Фока и Фома сейчас уже подростки. В июле этого года им исполнится по 15 лет. Звезда крайне редко рассказывает о своих наследниках, которых безумно любит.

Напомним, что Мария Шукшина родила близнецов от своего третьего супруга юриста и бизнесмена Бориса Вишнякова. С ним она уже рассталась. Ради детей они поддерживают отношения.

Кстати, у Марии Шукшиной есть еще и дочь Анна Шукшина. Ее она родила в 1988 году от переводчика Артема Трегубенко. У Анны уже есть сын Вячеслав. Ему пять лет, так что Мария Шукшина — счастливая бабушка. Также у актрисы сын Макар от второго брака с бизнесменом Алексеем Касаткиным. У Макара тоже есть ребенок — сын Марк. Ему два годика.

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