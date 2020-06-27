«Я счастлива до слез»: Анна Бузова в свой день рождения поделилась архивным кадром с сестрой

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна в Instagram разместила серию архивных снимков. На кадрах она во младенчестве, вместе со своими родителями в детстве, а также со своей знаменитой на всю страну сестрой. На одной из фотографий можно увидеть ее школьный выпускной. Отметим, что Анне Бузовой 27 июня исполнилось 32 года.

«Спасибо родителям за самый главный подарок – жизнь, любовь, заботу и воспитание. Обещаю никогда вас не разочаровывать и всегда быть рядом. Самые главные поздравления уже получены и я счастлива до слез. Поплакать от счастья в свой праздник — это святое. Такая уж я сентиментальная». Анна Бузова

Также Анна Бузова привела слова своей матери. Оказывается, отец семейства Игорь был все девять месяцев беременности своей жены уверен, что на свет появится мальчик. Он даже придумал ему имя – Родион. Однако на свет появилась Анна.

Напомним, что несколько месяцев назад Анна Бузова наконец-то помирилась со своей сестрой. Ранее они были в ссоре и не общались более полугода. Кстати, Бузова также поздравила свою сестренку с днем рождения, разместив их общее архивное фото.