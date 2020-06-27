Саша Савельева в укороченных джинсах и белом топе станцевала прямо во время макияжа

Певица Саша Савельева в Instagram разместила новое видео. На кадрах она танцует прямо во время того, как визажист наносит ей макияж. На бывшей солистке группы «Фабрика звезд» красивый белый топ и укороченные джинсы.

«Даже если все вокруг кажется дурацким и бессмысленным — не обращай внимания. За ритмом следи — и продолжай танцевать. И тогда то, что в тебе еще не совсем затвердело, начнет потихоньку рассасываться». Саша Савельева

В комментариях пользователи выразили свое восхищение любимой певицей. «Танцулька-красотулька», «И это мама-Саша! Кто бы мог подумать!» «От просмотра этого видео я прямо расслабилась».

Напомним, что 36-летняя Саша Савельева замужем за популярным актером Кириллом Сафоновым. Вместе они с 2010 года. В марте 2019 года Саша Савельева впервые стала мамой. На свет появился ее сын Леон от актера. Роды проходили в одном из перинатальных центров столицы. В прошлом году исполнительница покинула группу «Фабрика». Она решила сосредоточиться на сольной карьере.