Елизавета Туктамышева в купальнике на берегу реки обозначила свои шесть главных желаний

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года в женском одиночном разряде Елизавета Туктамышева в Instagram разместила очередной достаточно откровенный кадр. На этот раз она предстала перед своими многочисленными поклонниками в купальнике на берегу реки. Поверх бикини она накинула рубашку.

«Мои шесть пунктов, которые я бы хотела сделать/увидеть в этой жизни. 1. Прыгнуть с парашютом 2. Выучить еще один язык. Нравится, как звучит итальянский 3. Увидеть китов в океане 4. Сходить на Live-концерт любимого исполнителя 5. Придумать и выпустить свою коллекцию одежды 6. Отправиться в путешествие по Африке». Елизавета Туктамышева

В комментариях пользователи в очередной раз пришли в восторг от внешнего вида своей любимицы. «Хочу полететь в космос вместе с тобой», «Лиза, ну просто нельзя быть красивой такой», «Печально, но все по любому сводится к деньгам. Они дают не только самостоятельность, но и открывают многие возможности. Согласись, что лучше прыгнуть со своего самолета, хоть и ради обретения новых переживаний и ощущений».

Напомним, что 23-летняя Елизавета Туктамышева не так давно признавалась: она ждет предложений для съемок в мужских журналах. По ее словам, нет ничего предосудительного, если девушка хочет показать всем окружающим свое красивое тело.