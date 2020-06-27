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Звездный гость

«Эта тачка стала легендой»: Дава похвастался своим автомобилем за 11 миллионов рублей

Как отметил избранник певицы Ольги Бузовой, таких машин в России еще нет.

«Эта тачка стала легендой»: Дава похвастался своим автомобилем за 11 миллионов рублей
Дава показал свой крутой автомобиль/https://www.instagram.com/dava_m/

Блогер Давид Манукян в соцсетях наконец-то показал свою дорогую машину, которую он купил около месяца назад. Как ранее отмечал возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой, таких машин в России пока еще нет.

Дава. Фото
Дава показал свой новый автомобиль. Фото: instagram.com/dava_m/

«Это тачка стала легендой. Поставь лайк за мою дьяволицу».

Дава

Отметим, что пользователи еще месяц назад сделали предположение, что речь идет об автомобиле BMW Х6 М Competition. Цена этой машины варьируется от 9,7 до 11,6 миллионов рублей и зависит от комплектации.

Напомним, что роман Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна длится уже больше года. Звезды без ума друг от друга. Они проводят много времени вместе и мечтают об общих детях. Ранее Дава не раз говорил, что его путь к славе был сложен и тернист. Начинал он со съемок социальных роликов, которые находили отклик у аудитории. Сегодня количество его подписчиков в соцсетях давно перевалило за отметку в десять миллионов человек.

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