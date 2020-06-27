«Обворожительно желанная»: Снаткина поделилась откровенным снимком во время купания в озере

Как отметила 36-летняя актриса, жизнь – это божье отражение.

Актриса Анна Снаткина в Instagram разместила достаточно откровенный кадр. На фотографии она в одном из водоемов в Ленинградской области. Звезда вынырнула из озера и в этот момент ее запечатлел неизвестный фотограф. Звезда запечатлена топлес.

«Жизнь — это божье отражение. Принимаются комментарии только со словами, в которых есть буква «ж». Анна Снаткина

Пользователи отметили, что актриса находится в потрясающей форме. «Обворожительно желанная», «Великолепная Анна», «Какие красивые пейзажи кругом, и вы на их фоне просто королева», «Пейзаж очень живой и животрепещущий».

Напомним, что в 2012 году Анна Снаткина вышла замуж за петербургского актера и шоумена Виктора Васильева. На свадьбе, которая состоялась в летнем дворце города на Неве, присутствовали только их самые близкие родственники. Торжество проходило в полной секретности. В апреле 2013 года Анна Снаткина впервые стала мамой. На свет появилась ее дочь Вероника.