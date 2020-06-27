Молодая жена Дмитрия Соколова из «Уральских пельменей» поделилась снимком с детьми

Жена шоумена из команды «Уральские пельмени» Дмитрия Соколова Ксения Ли разместила снимок в Instagram с их общими детьми. На кадре можно увидеть довольного юмориста в окружении наследников.

«Каждое утро эта куча-мала оказывается или на мне, или на Диме. По ночам дверь в нашу комнату открывается и (уже закрытыми глазами) Ваня, как на работу, топает прямиком к нам под бочок. Следом (ближе к утру) подтягивается Соня, а когда просыпается Маша одна в своей комнате (всегда недовольная, что проспала миграцию детей в нашу спальню) бежит и пробует урвать последнее свободное место где-нибудь на голове родителей. У кого так же?» Ксения Ли

Отметим, что Ксения Ли является гражданкой Казахстана. Она на 23 года моложе своего супруга. Ей всего 31 год. Ранее состояла в команде КВН «Ирина Михайловна». Знакомство с шоуменом случилось в 2006 году.

Добавим, что старшей дочери Соколова от второго брака Маше в этом году исполнится восемь лет. Ивану сейчас пять, а его младшей сестренке Софии три годика. У Соколова есть еще двое старших детей от первой жены – сын Александр и дочь Анна.