«Я решилась и стриганула сантиметров десять»: Самойлова устроила эксперименты с прической

Как отметила модель, у нее была мысль подстричься еще короче.

Модель Оксана Самойлова в Instagram предстала с новой прической, чем изрядно удивила некоторых своих пользователей. Звезда решилась на эксперименты и подстриглась.

«Я решилась и стриганула сантиметров десять. Хотела еще короче, но подумала, что сначала к такой длине привыкнуть надо. Лея вчера заявила, что намерена сбрить себе полголовы, а вторую покрасить в фуксию. В итоге заплели ей тугие косички на полголовы и затонировали в розовый (он смоется через неделю, если что) и Ариела за компанию. А Майя уснула пока ей сушили волосы. Как думаете — надо короче сделать?» Оксана Самойлова

«Очень круто. У вас теперь идеальная длина», «Как я понимаю вас! Сама пару недель назад отстригла сантиметров сорок и чувствую такую легкость! Кайф», «Мы тоже на наши афроволосы сделали косички. Детям хочется модничать», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Оксана Самойлова не так давно в четвертый раз стала мамой. Она родила своему супругу рэперу Джигану сына Давида. После этого Оксана собиралась развестись с мужем после возвращения в Россию, но он смог вымолить у нее прощение. Сейчас Джиган — примерный семьянин.