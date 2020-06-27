«Готовлюсь к 18-летию»: Микелла Абрамова удивила некоторых поклонников ярким макияжем

Визажисты нанесли на ее веки розовые тени, а также подвели губы темной помадой.

Двенадцатилетняя дочь певицы Алсу начинающая исполнительница Микелла Абрамова удивила некоторых своих поклонников в Instagram ярким макияжем. Визажисты нанесли на ее веки розовые тени, а также подвели губы темной помадой.

«Возможный вариант мейка для моего 18-летия (потихоньку готовлюсь). Как вам?» Микелла Абрамова

Часть поклонников поддержала девушку. Пользователи отметили, что с каждым годом Микелла все больше становится похожа на свою звездную маму. Все еще помнят, как Алсу выглядела в юном возрасте, когда очаровала всю страну композицией «Зимний сон».

Однако нашлись по традиции и те, кто раскритиковал девушку. «Что-то рановато. Не торопи время», «Нет! Слишком вульгарно», «Красиво, но без макияжа гораздо лучше. Может быть попробовать другой колор. Время-то еще есть поэкспериментировать».

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Напомним, Микелла Абрамова стала широко известна публике после скандала на шоу «Голос. Дети», который случился чуть больше года назад. Она одержала победу, но позже выяснилось, что за девочку был вброс голосов. В итоге победителями были признаны все финалисты.