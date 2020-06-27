Тутта Ларсен назвала российских рэперов «матерящимися людьми с грязным языком»

Популярная в девяностых годах прошлого века телеведущая Тутта Ларсен нелестно отозвалась о современной российской музыке. По ее словам, она сильно деградировала по сравнению с хитами, которые создавались еще тридцать лет назад. Она подметила, что в те годы качество исполнителей было намного выше и особенно качество того, что они исполняли.

Как считает Ларсен, в те годы исполнители пели прежде всего для себя. Они не были продуктом деятельности продюсеров, которые сегодня их используют, выжимая все соки.

«Что касается русского рэпа: если вы имеете в виду матерящихся людей с грязным языком, которых слушают современные подростки, я бы не стала вообще марать о них прекрасное слово «рэп». Тутта Ларсен

В то же время она сказала, что все-таки даже среди рэп-музыкантов встречаются таланты. В качестве примера она привела Оксимирона и Басту, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, Тутта Ларсен — популярная телеведущая. Она в свое время была виджеем музыкально-развлекательного телеканала «MTV Россия», на котором с 1998 по 2008 год вела такие программы, как «Каприз», «Поцелуй навылет», «Адреналин» и некоторые другие. У них была огромная армия поклонников и фанатов.