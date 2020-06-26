«Отстань от моей матери, змея»: дочь Успенской угрожает Наргиз из-за общения с матерью

Ранее исполнительница шансона имела неосторожность заявить, что ее наследницу вряд ли мог кто-то знать, если бы не она.

Дочь Любови Успенской набросилась на Наргиз после провокационного интервью матери. Накануне королева шансона затеяла откровенную беседу с Аленой Жигаловой в программе «Алена, блин». Успенская имела неосторожность заявить, что если бы не ее популярность и образование, которое она дала Татьяне, ее дочь бы никто и не знал.

После этого Плаксина разразилась гневной тирадой в Instagram и заявила, что искренне ждет, когда в Успенской проснется настоящая мать. Кроме того, девушка подметила, что именно родительница разрушила идеальную семью и именно Успенская неправа во всех несчастьях, которые преследуют ее и Татьяну.

Позже на все происходящее обратила внимание и Наргиз, которая является близкой подругой Успенской. Певица попыталась связаться с Татьяной и узнать, из-за чего происходит сыр-бор, но по итогу получила жесткий отпор. В личном микроблоге Плаксина заявила, что не считает Наргиз хорошей певицей, а причисляет ее к разрушителям энергии на Земле.

«Простите, но вы не музыканты. Кто вам дал право петь? Вы делаете это ради денег. И отстаньте от моей матери, змея. Иначе вам не поздоровится», — пригрозила она.

Кроме того, дочь Успенской лишний раз напомнила: в отличие от ее матери, отец – идеальный, святой человек. Именно поэтому Татьяна сейчас и живет с ним под одной крышей.