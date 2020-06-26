Федосеева-Шукшина готова обратиться в полицию из-за пропажи Алибасова

Лидия Федосеева-Шукшина готова обратиться в полицию из-за пропажи Бари Алибасова. Продюсер вот уже три недели не выходит на связь с любимой женой – мужчина исчез после скандала, связанным с квартирой на Бочкова. Не появился Алибасов и на собственный день рождения. Первым тревогу забил PR-директор Бари – Вадим Горжанкин.

В пятницу, 26 июня, появилась информация, что Алибасов оказался в психиатрической лечебнице. Продюсера перевели в профильную клинику после того, как он лечился в профильном медицинском учреждении. Сейчас связаться с ним не представляется возможным. Не комментирует ситуацию и Алибасов-младший – тот и вовсе заявил, что не будет ничего говорить до понедельника.

Запаниковала и Лидия Федосеева-Шукшина. Журналистам «Собеседника» адвокат актрисы Юлия Вербицкая пояснила, что и она, и ее подопечная всерьез обеспокоены состоянием Алибасова и рассчитывают, что он поговорит с женой в ближайшее время.