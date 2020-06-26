«Не уйдет от ответственности»: Жорин уверил, что сердечный приступ Ефремова не позволит ему получить снисхождение

Звездный адвокат Сергей Жорин уверил, что сердечный приступ Михаила Ефремова не позволит ему получить снисхождение в суде. Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы заслуженный артист спровоцировал ДТП, жертвой которого стал курьер из Рязани Сергей Захаров.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Ефремов даже грозился вылечить мужчину, но позже, протрезвев, принес свои извинения родственникам мужчины, а заодно предложил детям Сергея усыновить их. В свою очередь, семья Захарова наотрез отказалась от предложенных финансов, а заодно заявила, что Ефремова не простят.

Утром 26 июня стало известно, что Ефремову стало плохо: у него начался сердечный приступ. Все началось дома. Когда жена предложила актеру вызвать скорую, тот наотрез отказался, боясь нарушить условия домашнего ареста.

Позже звездный адвокат Сергей Жорин заявил в беседе с «Комсомольской правдой», что не вполне уверен в реальном приступе Ефремова, но и не отрицает этот факт, ведь возраст у Михаила уже достаточно солидный — чувствовать себя хорошо в таком контексте достаточно проблематично. Уверил Жорин и в том, что сердечный приступ не позволит Ефремову избежать сурового наказания за содеянное.

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«Есть четкий перечень заболеваний, которые исключают содержание под стражей. И уж точно у Ефремова их нет. Чтобы людям было понятно, это те заболевания и их стадии, когда человек вот-вот умрет», — приводит слова эксперта издание.

Жорин предложил семье погибшего Захарова все же изменить свою позицию по отношению к Ефремову и простить его. По уверениям Сергея, Михаил в любом случае понесет наказание, но оно не должно быть суровее обычного в таких ситуациях.