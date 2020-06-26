Адвокат Тимур Маршани оценил перспективы Пелагеи «отвоевать» квартиру у Ивана Телегина

Как известно, апартаменты были куплены в браке, но на деньги мамы певицы.

Адвокат Тимур Маршани в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценил перспективы разводящейся с мужем певицы Пелагеи оставить за собой московскую квартиру, где она сейчас живет с дочкой. Известно, что апартаменты были куплены, когда она уже была в браке с хоккеистом Иваном Телегиным, но на деньги мамы звезды. Сейчас хоккеист пытается отсудить часть имущества супруги. Кроме того, известно, что у них есть общий дом, приобретенный в ипотеку.

«Сам факт покупки недвижимости на денежные средства, отданные в дар, либо полученные по завещанию, дает право претендовать на это имущество в полном объеме. То есть это имущество не включается как совместно нажитое. Раздел имущества по одной второй части каждому из супругов возможен только при наличии оснований, если доказано, что он нажито было в период брака, а не отдано в дар одним из родственников. Теперь все зависит, насколько аргументировано Пелагея сможет доказать, что получила деньги в дар от матери. Если докажет, то имущество достанется ей».

Тимур Маршани

Высказался Маршани и об общей ипотеке на дом супругов. «Если их дом в ипотеке, то и долговые обязательства делятся пополам между супругами. Долговые обязательства перед банком будут нести оба бывших супруга», — заметил он.

Напомним, что в конце прошлого года Пелагея объявила о расставании с хоккеистом Иваном Телегиным. У них есть трехлетняя совместная дочь Таисия.