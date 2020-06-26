«Вместо похорон отправился с друзьями в баню»: юрист озвучил причину развода Пелагеи и Телегина

Семейный юрист певицы Пелагеи назвал достаточно неожиданную причину расставания исполнительницы с мужем хоккеистом Иваном Телегиным. Как он отметил, когда звезды еще жили вместе, у Пелагеи случалась беда: умер ее близкий друг. Она не находила себе места. При этом исполнительница попросила мужа поехать с ней на похороны, чтобы ее поддержать в непростой момент жизни.

«Это ведь так естественно. Но вместо этого Иван самоустранился и предпочел отправиться с друзьями в баню на всю ночь. Случилась ссора, которая и послужила началом конца». Семейный юрист

Как сказал юрист, сейчас Телегин практически не видится с дочкой. Он перестал помогать певице деньгами. Она была вынуждена подать на алименты. Кроме того, Пелагея не намерена оставлять Телегину подмосковный особняк. Они его когда-то купили вместе. Певицу не устраивает, что хоккеист сейчас живет в их доме со своей любовницей Марией Гончар, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, а в начале 2017 года на свет появилась их совместная дочь Таисия. В конце прошлого года певица сообщила, что разводится с супругом. При этом ради дочери они обещали сохранить хорошие отношения.