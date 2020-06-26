Нестабильное состояние: Бари Алибасов оказался в психиатрической больнице

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов оказался в психиатрической больнице. Сейчас за его жизнь борются доктора.

Известно, что продюсер проходил в последнее время лечение в московской клинике, но оттуда его сегодня увезла скорая. У Бари Каримовича — нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов. Медики его осмотрели и решили отправить к психиатрам, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что ранее дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга. говорила, что Алибасов плохо себя чувствует. Она утверждала, что он в клинике. Правда, по ее словам, попал он туда, потому что вы последнее время злоупотреблял алкогольными напитками.

Напомним, что Бари Алибасов около двух лет назад сыграл свадьбу с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. При этом недавно стало известно, что он переписал одну из квартир супруги на своего помощника. Сам Алибасов утверждает, что ему ничего не надо от семейства Шукшиных. Он якобы ни на что не претендует. Впрочем, родня Федосеевой-Шукшиной считает совсем иначе.