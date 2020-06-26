«Подарил новый «Роллс-Ройс», часы с бриллиантами»: Крид похвастался презентами от Пригожина

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram разместил забавный ролик, который был сделан на дне рождения рэпера Егора Крида. Тому, как известно, исполнилось 26 лет. На кадрах записи можно увидеть, как Пригожин и Крид обнимаются. Интересно, что супруг Валерии называет рэпера своим сынком, а тот величает его в ответ — папой.

«Папа приехал. Поздравил с денюхой. А я вас поздравляю, друзья. Папа подарил новый «Роллс-Ройс». Часы подарил с бриллиантами. Но говорит, что денег нет, карантин. Но все-таки подарил часы». Егор Крид

Напомним, что ранее широкий общественный резонанс вызвали слова Иосифа Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии. На супруга певицы Валерии набросились пользователи и заявили, что лучше бы он молчал. Другим людям сейчас куда тяжелее, чем артистам.

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Позже Пригожин пояснил, что имел в виду вовсе не звезд первой величины, а простых артистов из небольших городов, которые лишились вообще всяких заработков.