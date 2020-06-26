Моргенштерн в честь 26-летия Егора Крида снял штаны на вечеринке друга в особняке

Известный видеоблогер и музыкант Моргенштерн устроил стриптиз на дне рождения своего друга — рэпера Егора Крида, которому исполнилось 26 лет. В какой-то момент на певце, к примеру, «не удержались» штаны. Все присутствующие пришли в полный восторг от увиденного и долго смеялись.

Отметим, что Егор Крид, по его собственному признанию, не собирался изначально устраивать пир на весь мир по случаю своего дня рождения. Во-первых, у него не круглая дата, а во-вторых, все-таки ограничения из-за пандемии в столице были сняты совсем недавно. Был риск заразиться. Впрочем, музыканту стало скучно, и он снял для своих друзей шикарный особняк в Подмосковье, больше похожий на дворец.

Среди гостей вечера также были замечены певица Юлианна Караулова, актриса Наталья Рудова. Что касается Моргенштерна, то он весь вечер тусовался в обществе своей девушки. Для гостей выступали барабанщики, а на сцене зажигали профессиональные танцовщицы. В конце праздника для счастливого именинника, который, кстати, спел для гостей песню «Девочка с картинки», принесли торт со свечами.

«Я не верю в то, что надо загадывать желания. Все возможно, все в ваших руках, надейтесь на себя». Егор Крид

Отметим, что Моргенштерн сегодня одни из самых известных российских видеоблогеров. Ему сейчас 22 года. Родился исполнитель в Башкирии, где и делал первые шаги к своему успеху.