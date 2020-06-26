Пегова поделилась снимком со своего первого спектакля, сыгранного на четвертом курсе ГИТИСа

Актриса Ирина Пегова в Instagram поделилась редким снимком, который был сделан во времена ее обучения в ГИТИСе в Мастерской Петра Фоменко. Снимок, судя по всему, был сделан на стыке веков, около двадцати лет назад. На кадре Ирина Пегова изображена в деревенской одежде на репетиции спектакля. В руках у нее баян.

«Ой, какая фотография! Это мой первый спектакль, сыгранный в Мастерской Фоменко. Будучи студенткой четвертого курса ГИТИСа! По мне прямо видно, как мне хорошо». Ирина Пегова

Отметим, что Ирина Пегова два года проучилась в Горьковском театральном училище. Затем ее приметил Петр Фоменко, и она уехала в Москву, где поступила в ГИТИС.

Ирина Пегова была замужем за актером Дмитрием Орловым. Он известен тем, что сыграл роль бандита в фильме «Брат-2». Их брак распался в 2011 году. Отметим, что от Орлова в 2006 году Ирина Пегова родила дочь Таню. Девушке сейчас 14 лет.