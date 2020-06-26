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«Нашему младшему сыну еще месяца нет»: Шубская отреагировала на слухи о третьей беременности

Некоторые фанаты посчитали, что супруга хоккеиста Александра Овечкина снова в положении.

«Нашему младшему сыну еще месяца нет»: Шубская отреагировала на слухи о третьей беременности
Шубская развеяла слухи,что снова беременна/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Шубская в Instagram отреагировала на слухи, что она снова беременна. Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой разместила архивный снимок, на котором она со своим мужем хоккеистом Александром Овечкиным. При этом у звезды проглядывает большой животик. Судя по всему, снимок был сделан незадолго до ее вторых родов.

Анастасия Шубская с мужем. Фото
Поклонники посчитали, что Шубская снова беременна/https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

Между тем часть пользователей посчитали, что Анастасия Шубская ждет ребенка. «Опять?» — спросила одна из подписчиц. «Нашему младшему сыну еще месяца нет», — отреагировала на это модель, развеяв таким образом сомнения поклонников.

Напомним, что не так давно Шубская и Овечкин во второй раз стали родителями. На свет появился их сын Илья. Сейчас Шубская полностью поглощена радостями материнства. Как известно, у четы есть также старший сын Сергей.

Что касается ее супруга, то он активно готовится к возобновлению чемпионата в НХЛ. Последние месяцы из-за пандемии хоккеист был вынужден поддерживать форму в домашних условиях.

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