«Нашему младшему сыну еще месяца нет»: Шубская отреагировала на слухи о третьей беременности

Модель Анастасия Шубская в Instagram отреагировала на слухи, что она снова беременна. Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой разместила архивный снимок, на котором она со своим мужем хоккеистом Александром Овечкиным. При этом у звезды проглядывает большой животик. Судя по всему, снимок был сделан незадолго до ее вторых родов.

Между тем часть пользователей посчитали, что Анастасия Шубская ждет ребенка. «Опять?» — спросила одна из подписчиц. «Нашему младшему сыну еще месяца нет», — отреагировала на это модель, развеяв таким образом сомнения поклонников.

Напомним, что не так давно Шубская и Овечкин во второй раз стали родителями. На свет появился их сын Илья. Сейчас Шубская полностью поглощена радостями материнства. Как известно, у четы есть также старший сын Сергей.

Что касается ее супруга, то он активно готовится к возобновлению чемпионата в НХЛ. Последние месяцы из-за пандемии хоккеист был вынужден поддерживать форму в домашних условиях.