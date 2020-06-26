«Ты все разрушила своей ядовитой энергией от дьявола»: Татьяна Плаксина обратилась к Успенской

Дочь певицы Любови Успенской, художница Татьяна Плаксина, в Instagram обратилась к своей матери. Девушка посмотрела YouYube-шоу «Алена, блин!», где ее родительница, в частности, заявила, что наследница была бы никому не нужна, если бы не она.

Как отметила Плаксина, у ее матери по-прежнему «ноль уважения к людям». В ней, как думает дочь, говорит только эгоизм.

«Очнись мама. Это ты должна прозреть, как ты относишься к окружающим, к твоей семье. Ты ее разрушила своей змеиной ядовитой энергией от дьявола. Ложь всегда видна, поэтому моя совесть чиста перед добрыми людьми России». Татьяна Плаксина

Интересно, что в гневном спиче Плаксиной «досталось» и певице Наргиз. Как сказала дочь Успенской, мать и ее подруга «губят землю своими больными голосами».

Татьяна Плаксина несколько месяцев назад в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что мать ее систематически била и унижала. Спустя некоторое время девушка покинула Россию. Сейчас она живет в Америке вместе со своим отцом. Успенская перестала финансово помогать дочери.