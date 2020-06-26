Михаил Ефремов перенес сердечный приступ в годовщину смерти матери

Адвокат актера Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, заявил, что его подзащитный перенес сердечный приступ в годовщину смерти своей матери — Аллы Покровской. Как известно, он сейчас находится под домашним арестом. Ефремов хотел просить следователя отпустить его на могилу родительницы, но сердечный приступ спутал все планы.

Интересно, что артисту хотели вызвать, со слов адвоката, скорую помощь, но он наотрез отказался. Юрист заметил, что спустя несколько часов состояние актера улучшилось.

Пашаев добавил, что Ефремов сейчас не в лучшем состоянии. Он очень переживает, что по его вине погиб человек, сообщает «МК».

Напомним, несколько недель назад Ефремов за рулем своего внедорожника вылетел в центре столицы на встречную полосу и совершил ДТП с другим автомобилем. На следующий день шофер второй машины Сергей Захаров скончался. Ефремов был пьян и находился под действием наркотиков. Сейчас он находится под домашним арестом.

больше по теме Михаил Ефремов выразил желание усыновить несовершеннолетних родственников Сергея Захарова Как отметил его представитель, он хочет обеспечить им достойную жизнь.

Скорее всего, актеру светит реальный уголовный срок. Ефремов принес извинения семье погибшего. Кроме того, он предлагал им финансовую помощь, но они пока отказываются. При этом родственники Захарова стали в последнее время частыми гостями различных ток-шоу на телевидении.