Суд окончательно развел шеф-повара Ивлева с женой

Тимирязевский районный суд Москвы окончательно развел шеф-повара Константина Ивлева с женой. Напомним, об измене ведущего «Адской кухни» в медиапространстве заговорили еще в марте 2019 года: тогда в Сети писали, что впервые Ивлева застукали с любовницей на улицей. Супруга Константина Мария стерпеть обиды не смогла и тут же подала на расторжение брака. Сам Ивлев в достаточно жесткой форме отправил всех любопытствующих следить за своей жизнью, минуя его лично.

25 июня стало известно, что брак между Константином и Марией был официально расторгнут, сообщает «Московский комсомолец». Теперь шеф-повар может абсолютно открыто вести личную жизнь с молодой избранницей Лерой Куденковой – влюбленные и раньше не особо скрывались, публикуя снимки с поцелуями, но сейчас мотивация делать это исчезла совсем. Сейчас пара намерена двигаться в прежнем направлении – Ивлев продолжит готовить, а Куденкова – развивать Instagram. Не унывает и Мария – свободное время она тратит на общих детей – Марию и Матвея. Мальчик сейчас обучается за рубежом.