«У меня перелом носа»: Ксения Собчак показала лицо после операции

Ксения Собчак в последнее время часто оказывается в центре скандалов. Однако черная полоса в ее жизни продолжается. 25 июня в Сети появились ужасающие кадры, на которых светская львица запечатлена в больничной палате с пластырем и бинтами на лице. У нее были подтеки от туши под глазами. Поклонники пришли в ужас от того, как выглядит телеведущая. Позже звезда записала видео и объяснила, что с ней случилось.

Как оказалось, 38-летняя Ксения неудачно упала и повредила нос. Врачам пришлось сделать ей операцию. Она объяснила, что из-за этого выпуск ее шоу попал в эфир невовремя.

«К сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа, сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже „раненый боец“. Спасибо врачам, которые все эти дни ничего не „сливали“ и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. <…> И да, мой муж и мама поддерживали меня все это время, я их очень люблю», — рассказала Собчак.

Поклонники пожелали ей скорейшего выздоровления. Они явно были в шоке от произошедшего. «Ужас, как так можно было упасть», «Бедненькая», «Вас и не узнать», «Все образуется, лечитесь», — прокомментировали пост подписчики. Пока неизвестно, как долго Собчак еще быть в больнице. Однако, скорее всего, рядом с ней находится ее муж Константин Богомолов. В последние дни они публиковали фото, сделанные в прошлогоднем отпуске. Они сделали все, чтобы никто не узнал о госпитализации звезды, пока ее состояние не улучшится.

К слову, хейтеры считают, что Ксения просто сделала ринопластику, чтобы подкорректировать свою внешность. Они не поверили словам девушки о случайном падении.