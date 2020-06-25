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«Бытовуха в глаз попала»: Ефимова в шортиках и купальнике объяснила, почему неактивна в соцсетях

Как отметила пловчиха, с ней все хорошо и прекрасно.

«Бытовуха в глаз попала»: Ефимова в шортиках и купальнике объяснила, почему неактивна в соцсетях
Ефимова показала свою идеальную фигуру/https://www.instagram.com/pryanya93/

Трехкратный призер Олимпиад по плаванию Юлия Ефимова в сторис Instagram похвасталась своей прекрасной фигурой. На фотографии она запечатлела себя в ультракоротких модных шортиках и купальнике. У спортсменки, надо признать, идеальная фигура.

Юлия Ефимова. Фото
Юлия Ефимова показала идеальную фигуру. Фото: /https://www.instagram.com/pryanya93/

«Ребята, со мной все хорошо. Все, кто потерял. Я просто прихожу в себя после нашего трипа. Бытовуха в глаз попала».

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова считается одной из сильнейших российских пловчих последнего десятилетия. На чемпионатах мира она, к примеру, выиграла на сегодняшний день за свою карьеру уже 15 наград. Ефимова по этому показателю входит в десятку лучших за всю историю. Интересно, что она владеет всеми российскими рекордами в брассе.

Добавим, что спортсменка не любит распространяться о своей личной жизни. Известно, что в 2014 году она начала встречаться с призером Олимпиады и чемпионатов мира — пловцом Никитой Лобинцевым. Их роман длился около двух лет. Позже молодые люди сообщили о своем расставании.

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