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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что сделало ее самым счастливым человеком в мире

Как отметила Анна, она впервые за три последних месяца смогла выбраться в салон красоты.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что сделало ее самым счастливым человеком в мире
Дочь Заворотнюк сходила в салон красоты/http://globallookpress.com/

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, Анна, в сторис Instagram рассказала, что сделает ее самой счастливым человеком в мире. На опубликованных кадрах можно увидеть, что девушка буквально светится от счастья.

Дочь Заворотнюк в салоне красоты. Фото
Дочь Заворотнюк выбралась в салон красоты/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«Хочу поделиться с вами своей маленькой радостью. Я сегодня впервые за последние три месяца пойду к моей дорогой Олесе. Я наконец-то смогу сделать педикюр и маникюр. Я буду самым счастливым человеком в мире».

Анна Заворотнюк

Далее Анна поделилась кадрами уже из салона красоты. Девушка, которая последние три месяца была на самоизоляции в особняке своей мамы, безумно счастлива.

Напомним, что мать девушки — Анастасия Заворотнюк — уже почти год проходит лечение от тяжелого заболевания. Недавно в СМИ появилась информация, что актрисе стало намного лучше. У нее сейчас ремиссия. Некоторые представители прессы даже писали, что не за горами времена, когда Заворотнюк снова появится на театральной сцене и начнет сниматься в кино. Правда, родственники пока подобную информацию не подтверждали.

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