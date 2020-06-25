Лолита хочет через суд выселить из своей квартиры бывшего мужа

Певица Лолита будет через суд выселять из своей квартиры бывшего мужа — тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова. Она хочет, чтобы мужчину сняли с регистрационного учета. Соответствующий иск поступил в Басманный суд Москвы еще 22 июня.

Как отметил адвокат Лолиты Сергей Жорин, Дмитрий Иванов в квартире исполнительницы не проживает больше года. Он, естественно, не платит за коммунальные услуги. При этом ранее он клятвенно обещал звезде, что снимется с регистрационного учета, но по каким-то, только ему известным причинам этого до сих пор не сделал. Не исключено, что таким образом он просто мстит бывшей супруге.

В то же время Жорин добавил, что Лолита не будет требовать деньги с Иванова. Ей весь этот год приходилось платить за «формального жильца». Никаких требований она, как он подчеркнул, выдвигать не намерена, сообщает «МК».

Отметим, что Лолита и Дмитрий Иванов расстались около года назад. Судебный бракоразводный процесс получился очень громким. Звезда ранее отмечала, что у тренера по игре в сквош появилась любовница. Сам он утверждал, что завел новые отношения, когда они с исполнительницей уже расстались. В итоге из-за пандемии коронавируса слушания по этому делу несколько раз откладывались. Сейчас у Лолиты в жизни появился новый мужчина, но замуж она, по ее собственным словам, совсем не торопится.