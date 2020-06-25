«Стало лучше»: автор «Любимки» Niletto состриг свою знаменитую косичку

Певец Данил Прытков, прославившийся под псевдонимом Niletto благодаря своему хиту «Любимка», обладает яркой внешностью. Спортивная подкачанная фигура, высокий рост, множество татуировок и рваная челка на глазах, которую певец регулярно заплетал в косичку, запомнились многим поклонникам артиста. Однако 28-летний музыкант решился на радикальную смену прически и лично отстриг свою косичку.

«Решение принято», — написал Данил и сбрил свои волосы.

Поклонники в комментариях просто были повергнуты в шок. Визитная карточка певца, его фишка, его изюминка — как только ни называли под постом косичку Прыткова фолловеры — сбрита подчистую. Вместе с остальной шевелюрой певца. В итоге Данил серьезно преобразился: теперь длина его волос составляет от силы три миллиметра.

«Жаль косичку. Но перемены к лицу», «Как-то грустно стало, а все радуются», «Нееееееет», «Косииичкааааа», «Это была его изюминка», «Смелый, взял и побрился», «Стало лучше», — пишут в комментариях.

Многие фолловеры припомнили обещание, данное Данилом на шоу у Насти Ивлеевой, и теперь ждут, подарит ли певец свою косичку блондинке.