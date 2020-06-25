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«Стало лучше»: автор «Любимки» Niletto состриг свою знаменитую косичку

Музыкант радикально сменил прическу.

«Стало лучше»: автор «Любимки» Niletto состриг свою знаменитую косичку
Данил Прытков. Кадр из клипа "Любимка"

Певец Данил Прытков, прославившийся под псевдонимом Niletto благодаря своему хиту «Любимка», обладает яркой внешностью. Спортивная подкачанная фигура, высокий рост, множество татуировок и рваная челка на глазах, которую певец регулярно заплетал в косичку, запомнились многим поклонникам артиста. Однако 28-летний музыкант решился на радикальную смену прически и лично отстриг свою косичку.

«Решение принято», — написал Данил и сбрил свои волосы.

Данил Прытков
Данил Прытков. Фото: instagram.com/niletto_official/

Поклонники в комментариях просто были повергнуты в шок. Визитная карточка певца, его фишка, его изюминка — как только ни называли под постом косичку Прыткова фолловеры — сбрита подчистую. Вместе с остальной шевелюрой певца. В итоге Данил серьезно преобразился: теперь длина его волос составляет от силы три миллиметра.

«Жаль косичку. Но перемены к лицу», «Как-то грустно стало, а все радуются», «Нееееееет», «Косииичкааааа», «Это была его изюминка», «Смелый, взял и побрился», «Стало лучше», — пишут в комментариях.

Многие фолловеры припомнили обещание, данное Данилом на шоу у Насти Ивлеевой, и теперь ждут, подарит ли певец свою косичку блондинке.

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