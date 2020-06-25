«Наш сад превращается в Ривьеру»: Буйнов похвастался красотами своего загородного участка

На территории у музыканта в Новой Москве огромное количество цветов и красивых деревьев.

Музыкант Александр Буйнов в Instagram похвастался красотами своего загородного участка, который находится в Новой Москве. На территории можно увидеть огромное количество цветов и красивых деревьев.

«Я не садовод и не такой уж любитель покопаться в земле, но я понимаю и ценю красоту женщин, цветов, неба, облаков… И испытываю неописуемый восторг от того, как наш двор, наш сад превращается в Ривьеру! А было поле — русское поле… Это — Москва. Ну, Новая Москва!» Александр Буйнов

«Боже, шикарный райский уголок! Наслаждаться и наслаждаться этой красотой!» «Очень красиво! Такое впечатление, что это где-то в Сочи! Наверное, Аленушка ваша, Александр, создала такую красоту!» «Очень красиво, Александр. Вначале подумала — Сочи. Это же надо в Москве, как на юге, впечатляет», — отметили в комментариях пользователи.

Александр Буйнов с 1984 года вместе с врачом-косметологом Аленой Бутман. Она его третья супруга. Любопытно, что общих детей у пары нет.