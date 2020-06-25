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В Сети появился снимок Пугачевой в купальнике «свим-дресс» на Золотых Песках в Болгарии

Редкий кадр опубликовал фотохудожник и режиссер Роман Родин.

В Сети появился снимок Пугачевой в купальнике «свим-дресс» на Золотых Песках в Болгарии
Фотохудожник опубликовал архивный кадр с Пугачевой/http://globallookpress.com/

На страничке фотохудожника и режиссера Романа Родина в Instagram появился редкий снимок примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в купальнике «свим-дресс». В далеком 1994 году она отдыхала на Золотых Песках в Болгарии, где ее и удалось запечатлеть недалеко от Черного моря.

«А это Золотые Пески, 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию. Продюсер и директор Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе на Золотых Песках.

Роман Родин

Кстати, Родин пояснил, что в то утро Алла Пугачева не купалась в море, как многие себе могут представить, глядя на кадр. Она вышла позагорать, но погода была прохладная, поэтому она накинула куртку.

Кроме того, фотограф отметил, что Пугачева и Родин, изображенные на снимке, смотрят на балкон отеля, где находится поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. В те годы он был супругом Аллы Пугачевой. Также Родин поведал и еще один интересный факт из тех болгарских гастролей. Оказывается, Пугачева и Киркоров сидели на «особенной» диете, в составе которой были только сыр и вино, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Аллы Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. Общих детей у них в браке не появилось. Исполнитель был четвертым по счету мужем Примадонны.

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Алла ПугачеваБолгарияНовости googleРоман РодинФилипп Киркоров
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