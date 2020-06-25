Папино чудо: Лиза Галкина, примерив кепку-козырек, напоила муравьев утренней росой

Лиза Галкина немало озадачила своего отца Максима Галкина, позируя перед его камерой. Девочка вышла с родителем на утреннюю прогулку, примерив трендовую кепку-козырек. В траве возле замка она нашла на засохшем листе каплю утренней росы и предложила напоить ей муравьев.

Гордый отец не умолкая хвалил свою наследницу: «Какая красота! Умница!»

Однако трогательный сюжет вдруг приобрел неожиданный поворот. Уходящая вдаль девчушка резко обернулась и заявила:

«Запомните! С вами Лиза-блогерша! Подписывайтесь! Ставьте лайки и переходите на наш сайт!»

Максим Галкин признался, что финал был для него неожиданным. Он не сразу понял, откуда Лиза взяла эти выражения про подписки и лайки, ведь девочка не сидит в телефоне.