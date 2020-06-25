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Звездный гость

«Это боженька мне его подарил»: Татьяна Овсиенко вспомнила, как взяла ребенка из детдома

По словам исполнительницы, она долгие годы скрывала, что Игорь - ее приемный сын.

«Это боженька мне его подарил»: Татьяна Овсиенко вспомнила, как взяла ребенка из детдома
Овсиенко вспомнила, как взяла ребенка из детдома/http://globallookpress.com/

Певица Татьяна Овсиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как в ее семье появился приемный сын Игорь. Отметим, что своих детей у звезды нет.

Овсиенко взяла Игоря из детдома, когда ему было всего два годика/Кадр из программы "Судьба человека"
Овсиенко взяла Игоря из детдома, когда ему было всего два годика/Кадр из программы «Судьба человека»

«Мы очень хотели с мужем Владимиром Дубовицким ребенка, но шоу-бизнес нас затянул. Это просто подарок судьбы, что у нас появился Игорь. Он меня сделал счастливым. Это боженька мне его подарил. Он просто чудо. А теперь я уже благодаря ему стала бабушкой».

Татьяна Овсиенко

Певица вспомнила, как в юности перед концертами ездила по детским домам.

«И вот мне однажды пришла записка от главврача. Меня попросили привезти зеленых яблок в детдом. Я привезла. Она показала мне детей. Там были совсем малыши. Я захожу в актовый зал, а в углу сидит Игорешка. Он весь бледного цвета. Он был совсем один. У него был врожденный порок сердца и мать от него отказалась. Он весил на тот момент всего семь килограммов. Я отвезла его в Москву на операцию. Врачи боялись брать на себя ответственность. Но один профессор все-таки согласился его оперировать. Все прошло успешно», – заявила исполнительница.

Овсиенко отметила, что хотела сохранить в тайне навсегда информацию, кто настоящие родители мальчика.

«Я не хотела говорить, что он приемный сын. А он узнал еще об этом, когда учился в школе. Но он молчал и не спрашивал. Только когда вырос, мы с ним обо всем поговорили. Конечно, своими родителями он считает меня и Володю», — заметила Овсиенко.

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