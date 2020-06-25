«Это боженька мне его подарил»: Татьяна Овсиенко вспомнила, как взяла ребенка из детдома

Певица Татьяна Овсиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как в ее семье появился приемный сын Игорь. Отметим, что своих детей у звезды нет.

«Мы очень хотели с мужем Владимиром Дубовицким ребенка, но шоу-бизнес нас затянул. Это просто подарок судьбы, что у нас появился Игорь. Он меня сделал счастливым. Это боженька мне его подарил. Он просто чудо. А теперь я уже благодаря ему стала бабушкой». Татьяна Овсиенко

Певица вспомнила, как в юности перед концертами ездила по детским домам.

«И вот мне однажды пришла записка от главврача. Меня попросили привезти зеленых яблок в детдом. Я привезла. Она показала мне детей. Там были совсем малыши. Я захожу в актовый зал, а в углу сидит Игорешка. Он весь бледного цвета. Он был совсем один. У него был врожденный порок сердца и мать от него отказалась. Он весил на тот момент всего семь килограммов. Я отвезла его в Москву на операцию. Врачи боялись брать на себя ответственность. Но один профессор все-таки согласился его оперировать. Все прошло успешно», – заявила исполнительница.

Овсиенко отметила, что хотела сохранить в тайне навсегда информацию, кто настоящие родители мальчика.