«Я не уводила Дубовицкого у Аллегровой»: Овсиенко рассказала о своем супруге

По словам звезды, с продюсером она стала встречаться только после его расставания с коллегой.

Певица Татьяна Овсиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не уводила своего бывшего мужа, продюсера Владимира Дубовицкого, у коллеги по творческому цеху Ирины Аллегровой. Ранее Дубовицкий был супругом исполнительницы.

«Он не ухаживал за мной, пока не развелся с Аллегровой. Он просто какое-то время жил в моей квартире. Я как раз уехала на гастроли. Попросил пожить у меня. Я согласилась. А потом он начал меня приглашать в рестораны. Однажды сказал всем, что я буду его женой. Но я честно скажу: к тому моменту между ним и Аллегровой было все закончено».

Татьяна Овсиенко

«С Ириной он развелся не из-за меня. Во всяком случае, я так думаю. Мы с ней даже сейчас дружим. Ни разу не поссорились. Аллегрова, когда мы стали жить с Володей, передала его любимую чашку мне. Он очень обо мне заботился. Володя — человек с большим сердцем. Я полюбила его очень сильно», — заявила Овсиенко.

Как подчеркнула звезда, с Аллегровой Дубовицкий развелся только по им известным причинам. Она никогда не лезла в их отношения.

Татьяна Овсиенко и Владимир Дубовицкий были вместе на протяжении восемнадцати лет. У них есть приемный сын Игорь, которого певица взяла из детского дома в возрасте двух лет.